La storia di Gianluca, vittima di un incidente a due giorni dall’orale. Fa la Maturità online dall’ospedale: “Tanto dolore, ma ce l’ho fatta” Di

Gianluca, studente 18enne, di un istituto tecnico di Pesaro, ha dimostrato una straordinaria determinazione nel portare a termine il suo percorso scolastico nonostante un grave incidente stradale.

Come segnala Il Resto del Carlino, a sole 48 ore dall’esame di maturità, Gianluca è stato coinvolto in un incidente in moto che gli ha causato la frattura di perone e malleolo, costringendolo al ricovero presso l’ospedale Ceccarini di Riccione.

Nonostante il forte dolore e la gamba immobilizzata, Gianluca non si è arreso al suo destino. Grazie alla collaborazione tra l’Istituto, l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e il personale ospedaliero, è stato possibile organizzare l’esame di maturità in modalità online direttamente dalla camera d’ospedale. Con un computer connesso al terminale della commissione d’esame a Pesaro, a 23 chilometri di distanza, e sotto la supervisione di un docente, Gianluca ha affrontato la prova con coraggio e determinazione.

L’atmosfera fuori dalla stanza era carica di emozione e partecipazione. Ricoverati, sanitari e parenti si sono riuniti in un capannello, in religioso silenzio, in attesa dell’esito dell’esame. “Sembrava la sala parto”, ha commentato un’infermiera, testimoniando la simpatia e l’ammirazione suscitate dalla forza di volontà del giovane studente.

Gianluca, pur sotto l’effetto di potenti antidolorifici e con la prospettiva di un’estate dedicata alla riabilitazione, è riuscito a conquistare la maturità con un punteggio di 72 su 100. La sua famiglia, in particolare la madre, ha espresso profonda gratitudine verso tutte le istituzioni e le persone che hanno reso possibile questo traguardo, dimostrando grande sensibilità e disponibilità in un momento così delicato.