La storia dell’isola in cui nessuno vuole insegnare. A Marettimo solo un’alunna, ma manca la docente d’italiano

L’isola di Marettimo ospita una scuola media unica nel suo genere, con una sola studentessa, Giada. L’istituto, che una volta serviva la comunità isolana, oggi affronta sfide notevoli nel mantenere la continuità educativa dovuta alla mancanza di insegnanti.

Al Tgr Sicilia, ecco la storia più unica che rara. L’11enne Giada rappresenta la resilienza e la speranza di una comunità che si aggrappa alla sua scuola come simbolo di normalità e futuro. Nonostante la difficoltà di attrarre insegnanti sull’isola remota, la determinazione della comunità rimane inossidabile. L’arrivo di una supplente di matematica ha portato un barlume di speranza, sebbene la posizione dell’insegnante di italiano rimanga vacante.

La posizione geografica di Marettimo pone sfide logistiche significative. Nei giorni in cui il mare impetuoso impedisce i viaggi in barca, la possibilità di frequentare la scuola nella vicina Favignana diventa impraticabile. Questo pone una pressione aggiuntiva sulle istituzioni locali per garantire che l’istruzione di Giada prosegua senza intoppi sull’isola.

La storia di Giada mette in luce l’importanza vitale dell’istruzione nelle piccole comunità. Il mantenimento della scuola non solo assicura l’accesso all’istruzione per Giada, ma simbolizza anche la sostenibilità della comunità. Marettimo merita una soluzione duratura che preservi l’istruzione e, di conseguenza, il tessuto sociale dell’isola.

La storia della piccola alunna sottolinea l’importanza di superare le sfide logistiche e burocratiche per garantire l’accesso all’istruzione in ogni angolo del nostro Paese.

