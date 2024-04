La storia del docente di matematica “paralizzato” da dolori atroci dopo aver preso un antibiotico: “Da giugno sarò senza stipendio e non ho una diagnosi” Di

La storia di Fabrizio Gentili, un professore di matematica e fisica di 47 anni del liceo scientifico di Macerata, ha toccato il cuore di migliaia di persone su Facebook. In un post, come segnala Il Resto del Carlino, racconta il suo calvario, probabilmente, a causa di effetti collaterali causati da un antibiotico.

Da un anno e mezzo, la sua vita è stata sconvolta: non può lavorare, guidare, e perfino le attività quotidiane sono diventate una sfida.

A luglio 2022, dopo aver preso un antibiotico, il Ciproxin, per un’infezione, Gentili ha sperimentato dolori atroci e immobilizzante, necessitando assistenza costante. Nonostante numerosi esami e terapie, i medici non sono stati in grado di diagnosticare o curare adeguatamente la sua condizione. Il professore, un tempo atleta e iperattivo, ora affronta limitazioni fisiche estreme e dolori incessanti.

Gentili ha visitato ospedali in diverse regioni e provato ogni possibile terapia, dalla cannabis terapeutica all’elettrostimolazione, senza trovare sollievo. Nonostante la mancanza di una diagnosi chiara, continua a lottare per la sua salute e per mantenere il suo ruolo nel mondo della scuola.

Nel suo post, Gentili non solo condivide la sua storia personale, ma anche mette in guardia sulle potenziali pericolosità di certi farmaci, citando raccomandazioni di agenzie come AIFA ed EMA. Ringrazia la famiglia e gli studenti per il loro sostegno, e nonostante il dolore e le difficoltà, si aggrappa alla speranza di un futuro migliore, citando la sua prospettiva da matematico sulla possibilità, per quanto remota, di un cambiamento positivo.

Attualmente, Gentili vive con metà stipendio e rischia di perderlo completamente, una situazione che aggiunge ulteriore stress alla sua già difficile condizione. La sua storia ha suscitato una vasta reazione, con migliaia di condivisioni e messaggi di supporto, dimostrando il profondo impatto che un insegnante può avere sulla vita dei suoi studenti e della comunità.