La scuola in prima fila, viaggio in Italia: evento al Cinema Massimo e mostra sulla cancellata storia della Mole Antonelliana. 23-25 maggio 2025

La scuola in prima fila. Viaggio in Italia èun progetto realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino nell’anno scolastico 2024-25 nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado di Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata e Puglia in un articolato programma di educazione all’immagine audiovisiva e di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Museo. L’obiettivo è stato quello di supportare docenti e studenti con un percorso coerente di fruizione, analisi e produzione di opere e audiovisivi.

L’evento di chiusura de La scuola in prima fila – Viaggio in Italia presenta al Cinema Massimo e alla Mole Antonelliana una selezione dei lavori che hanno coinvolto più di 1.200 studenti di ogni ordine e grado.

Il 23 maggio 2025 al Cinema Massimo viene proiettata per le scuole coinvolte una selezione dei 53 video realizzati dagli studenti nei 5 laboratori proposti. Cinema in silhouette, dove la classe crea un cortometraggio con la formula del cinema partecipato, ispirato alle tecniche di animazione in silhouette; Sonorizzare il cinema muto, con la creazione della colonna sonora di una breve scena di un cortometraggio muto conservato dal Museo; Animazione in stop motion, che prevede la realizzazione diun cortometraggio con questa tecnica; Scrivi la tua serie. Realizza il teaser, il laboratorio di scrittura di una miniserie e la realizzazione di un teaser che anticipi visivamente le atmosfere e i temi della storia; Cinema immersivo VR, che affronta le fasi creative e di realizzazione di un elaborato video a 360°.

DaI 23 al 25 maggio 2025 la cancellata storica della Mole Antonelliana ospita la mostra Crea il tuo manifesto, con 12 pannelli di grande formato che propongono i 23 manifesti del laboratorio a cura di Marco Innocenti,art director nel mondo del cinema. Gli studenti hanno ideato un soggetto e creato un affiche per un ipotetico film su una tematica a scelta tra bullismo, ambiente, integrazione, pari opportunità, dispersione scolastica, razzismo, contrasto alla violenza sulle donne. I partecipanti hanno avuto totale libertà nella tecnica realizzativa: dal disegno all’utilizzo dell’IA, passando dalla fotografia e dai programmi di elaborazione grafica. Il manifesto cinematografico racconta l’idea di un film attraverso immagini che evidenziano e mettono in scena storie e sensazioni capaci di catturare l’attenzione dello spettatore