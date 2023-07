La scuola impone termine per esonero dall’ora di religione: la famiglia fa ricorso al Tar e lo vince Di

La recente sentenza del Tar per la Toscana ha fatto scuola, annullando la circolare di un istituto comprensivo fiorentino che imponeva un termine inderogabile per presentare la domanda di esonero dall’insegnamento della religione cattolica.

Come segnala Il Tirreno, la vicenda è nata quando una coppia fiorentina ha presentato la richiesta di esonero per la figlia di quarta elementare. L’istituto ha negato l’istanza perché presentata oltre i termini previsti. La bimba, che aveva seguito l’insegnamento religioso per i primi quattro anni di scuola, aveva deciso di avvalersi dell’attività alternativa.

La scelta della famiglia si è quindi trasformata in una battaglia legale davanti al Tar. Questa vicenda ha sollevato questioni importanti riguardo alla libertà di scelta nell’ambito educativo e ha messo in luce possibili rigidità procedurali che possono ostacolare le decisioni individuali e familiari.

La sentenza del Tar ha stabilito che il termine fissato dalla scuola era inappropriato e ha riconosciuto il diritto della studentessa di scegliere un percorso educativo alternativo. Questo verdetto rappresenta un segnale forte a favore della libertà di scelta e potrebbe avere ripercussioni in tutto il sistema scolastico.

L’annullamento della circolare sottolinea l’importanza della flessibilità nelle procedure scolastiche, permettendo agli studenti e alle loro famiglie di esercitare i loro diritti senza ostacoli inutili. Una vittoria per i diritti degli studenti e un monito per le istituzioni educative a essere più sensibili alle esigenze individuali.