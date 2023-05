La scuola di Vincenzo Schettini: “Togliere i voti? Meglio educare a gestire quelli alti e quelli bassi. Siamo esseri imperfetti” Di

L’essenza della fisica va ben oltre i confini della scienza tradizionale e Vincenzo Schettini è la prova vivente di ciò. Dalle fette biscottate che cadono sempre dalla parte imburrata all’entropia, Schettini dimostra come la fisica possa essere resa comprensibile e stimolante per un pubblico che varia dai bambini agli anziani.

Con la sua presenza sui social media, da TikTok a YouTube, Schettini è diventato una figura chiave nel panorama dell’educazione scientifica online.

Schettini è autore del libro “La fisica che ci piace” e sarà uno dei protagonisti del Festival Aqua di Jesolo, un evento dedicato alla “Filosofia del mare”, che si terrà dal 3 al 29 giugno.

A La Repubblica si racconta. Per Schettini, la fisica e la vita sono i due concetti che rappresentano il suo mantra personale. Scegliendo di intraprendere un percorso diverso da quello dei suoi colleghi, Schettini ha deciso di divulgare la fisica, una materia che, a suo avviso, può spiegare con semplicità fenomeni complessi attraverso le esperienze quotidiane. Utilizzando l’umorismo e un linguaggio semplice, i suoi video didattici sono progettati per incuriosire e dare “buone vibrazioni”.

Riflettendo sulle critiche che riceve da alcuni ambienti accademici, Schettini sostiene che la scuola dovrebbe affrontare una vasta gamma di argomenti, come fa lui nei suoi video. Nonostante le sfide, rimane fiducioso nel potenziale delle sue risorse online e nel loro impatto sulla formazione continua. Schettini sottolinea l’importanza di valutare gli studenti in maniera equilibrata, riconoscendo che siamo “esseri imperfetti”.

Nel suo ideale di scuola, Schettini immagina un ambiente in cui si riconosce che “la vita non è una gara ma una maratona”. Sostiene l’importanza di educare agli alti e bassi dei voti, e di valorizzare il mestiere dell’insegnante, spesso sottopagato e sfruttato. Nel suo percorso verso un’istruzione più inclusiva e accessibile, Schettini ci ricorda che “siamo sempre in fase di apprendimento”.