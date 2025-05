La scuola come investimento, lo Snals rilancia il valore dell’istruzione per il futuro del Paese. Serafini: “Non ci può essere futuro se non c’è formazione” Di

La valorizzazione del lavoro nel settore dell’istruzione rappresenta una priorità imprescindibile per lo sviluppo del Paese.

Durante l’ottava Giornata del Lavoro Confsal, svoltasi in piazza del Plebiscito a Napoli, Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals, ha lanciato un messaggio chiaro: “La scuola non è un costo, ma un investimento da proteggere. Il lavoro di chi la fa vivere ogni giorno – insegnanti, personale ATA, dirigenti – va riconosciuto, valorizzato e sostenuto”.

In un contesto di profonda trasformazione del mondo del lavoro, il sindacato si propone come portatore di “proposte serie” che guardano al futuro, costruendo un percorso che risponde alle esigenze del settore scolastico. La segretaria ha sottolineato come la scuola rappresenti “il midollo dello Stato”, in quanto luogo di formazione dei “cittadini del domani“. L’azione sindacale dello Snals si caratterizza per la capacità di programmare e proporre soluzioni che tengano conto delle future richieste professionali.

Il contratto come nucleo della dignità professionale

La principale richiesta proveniente dal mondo della scuola riguarda il riconoscimento della dignità professionale attraverso un “contratto serio” che offra condizioni economiche adeguate. “Il contratto è il centro, il nucleo, perché lì andiamo a mediare per quelle che sono le situazioni normative, ma è importante badare anche alla parte economica“, ha affermato Serafini.

Il sindacato si impegna a sostenere con determinazione le sfide legate al rinnovo contrattuale, considerando che si tratta di un accordo già scaduto, riferendosi al periodo 2022-2024. La contrattazione collettiva viene identificata come strumento fondamentale per garantire condizioni di lavoro dignitose e un adeguato riconoscimento economico per tutti gli operatori del settore scolastico.

Formazione continua come pilastro per il futuro

Un altro elemento cruciale evidenziato dalla segretaria dello Snals riguarda la formazione professionale, definita “importantissima” per affrontare le sfide future. “Non ci può essere futuro se non c’è formazione”, ha dichiarato Serafini, sottolineando come questa debba essere “continua e a spesa dello Stato”. Il sindacato ritiene che la formazione permanente non possa gravare economicamente sui lavoratori, che “già danno tanto” al sistema scolastico.