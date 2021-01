“La scuola al tempo del Covid”, il manuale su docenti, Ata, studenti fragili, Ddi dell’Usr Campania Di

“Il documento vuole offrire il contributo di questa Direzione Generale alle azioni che, in questa difficile fase del Paese, le Scuole hanno già messo in campo con eccezionale sensibilità ed attenzione verso gli studenti e le loro famiglie”.

Lo scrive in una nota Luisa Franzese, direttore generale dell’Usr per la Campania, introducendo il manuale-bussola realizzato per le scuole.

“Per supportare ulteriormente questo sforzo – prosegue – è stato elaborato il Manuale “La scuola al tempo del Covid – Una “bussola” per le istituzioni scolastiche”, partendo da alcune riflessioni di carattere generale che, pur nel rispetto degli spazi di autonomia garantiti alle Scuole, possono costituire un orientamento negli approcci organizzativi, didattici e metodologici utilizzati”.

“Il documento, nell’ottica del sostegno e dell’accompagnamento nel delicato e complesso percorso di gestione delle attività scolastiche in costanza dell’emergenza epidemiologica, vuole anche offrire una sintesi delle norme già emanate in merito alle modalità della ripresa in presenza di questo particolare anno scolastico”.

MANUALE