La rivoluzione dell’insegnamento: come un docente ha usato i social per raggiungere milioni di persone Di

Non serve una nuova legge della fisica, basta la passione e il carisma del professor Vincenzo Schettini per spiegare il successo del programma di Rai2 “La Fisica dell’Amore”.

Con un format innovativo e coinvolgente, Schettini ha conquistato il pubblico, raggiungendo uno share dell’8% e superando persino “Porta a Porta”.

Il professore, già star del web con oltre due milioni di follower su Instagram, ha portato in tv un linguaggio fresco e accessibile, dimostrando che la scienza può essere appassionante e coinvolgente per tutte le generazioni. La sua soddisfazione più grande? Aver avvicinato i giovani alla cultura e aver ispirato colleghi a utilizzare il suo metodo anche a scuola, afferma al Corriere della Sera.

Schettini racconta di aver sempre avuto la passione per l’insegnamento, ispirato dalla madre professoressa e affascinato da grandi comunicatori come Pippo Baudo e Fiorello. La sua scelta della fisica? Nata dall’amore per i film di fantascienza e la voglia di esplorare i misteri dell’universo.

Il suo segreto? Carisma ed empatia. Schettini ricorda con emozione il suo primo giorno in cattedra e l’entusiasmo di condividere il suo sapere con gli studenti. La svolta è arrivata con l’utilizzo dei social media: riprendendo le sue lezioni e condividendole online, ha raggiunto un pubblico vastissimo, diventando un punto di riferimento per studenti e appassionati di scienza.

Schettini è anche un esempio di coraggio e autenticità. Condividendo la sua esperienza come uomo omosessuale, ha aperto un dialogo importante con i suoi studenti e il pubblico, lanciando un messaggio di inclusione e rispetto.

Il suo ciuffo ribelle, che sfida la gravità, è un simbolo del suo invito a guardare oltre, a sognare in grande e a lottare per i propri diritti. Vincenzo Schettini, con la sua passione e il suo entusiasmo, dimostra che la fisica non è solo formule e teorie, ma un modo per comprendere il mondo e l’amore che lo muove.