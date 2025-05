La Rete degli Studenti diffida Valditara sul voto in condotta e gli esami di maturità Di

La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo il ritiro immediato dell’ordinanza che lega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

Secondo il provvedimento, gli studenti potranno ottenere il punteggio massimo solo se il loro voto di comportamento sarà almeno 9/10. Una scelta che, secondo gli studenti, penalizzerebbe chi ha partecipato a manifestazioni, occupazioni o autogestioni, attività spesso sanzionate con un abbassamento del voto in condotta. Paolo Notarmicola, coordinatore nazionale della Rete, sottolinea come questa misura violi lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che vieta espressamente di usare il comportamento per influenzare il merito scolastico.

La minaccia di un ricorso legale

La diffida rappresenta un ultimo avvertimento prima di un possibile ricorso alla giustizia. Gli studenti minacciano di portare la questione in tribunale se l’ordinanza dovesse danneggiare anche un solo alunno. Notarmicola accusa il ministro di aver ignorato le richieste di dialogo avanzate dal sindacato studentesco, denunciando una linea repressiva che esclude il confronto con la comunità scolastica. Bianca Piergentili, coordinatrice regionale del Lazio, aggiunge che le denunce e i provvedimenti disciplinari contro gli attivisti sono aumentati rispetto agli anni passati, segnando una svolta autoritaria del governo Meloni nel mondo della scuola.

Le conseguenze per il futuro della scuola

Se l’ordinanza non verrà ritirata, gli studenti temono un effetto deterrente sulle future proteste, con possibili ripercussioni sul diritto di manifestare. La Rete degli Studenti ribadisce che la scuola dovrebbe essere un luogo di formazione e partecipazione, non di repressione. La battaglia, avvertono, non si fermerà: pronti a mobilitarsi in piazza e nelle aule di tribunale per difendere i propri diritti. Intanto, l’attenzione resta alta sull’eventuale risposta del ministero, chiamato a chiarire se intende modificare o confermare la controversa ordinanza.