La Puglia vara la legge per aumentare le vaccinazioni anti-Hpv: per iscriversi a scuola servirà mostrare il certificato. Scoppia la polemica Di

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una nuova legge che punta ad aumentare la copertura vaccinale contro il Papilloma virus umano (Hpv).

Il provvedimento stabilisce che per iscriversi a percorsi di istruzione tra gli 11 e i 25 anni, dalle scuole medie all’università, sarà necessario presentare una documentazione che certifichi l’avvenuta vaccinazione anti-Hpv oppure un certificato rilasciato dalle Asl che attesti la somministrazione, l’avvio del programma vaccinale o il rifiuto consapevole della vaccinazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di “rendere capillare il dovere d’informazione” e “debellare le infezioni da Hpv prevenendone le conseguenze cancerose”, come spiegano i promotori del provvedimento Fabiano Amati (Azione) e Pierluigi Lopalco (PD). “Si tratta di una strategia per ridurre i non vaccinati alla sola percentuale di chi sceglie consapevolmente il rifiuto“, hanno affermato.

La legge, tuttavia, ha sollevato non poche polemiche. Numerose voci criticano il fatto che l’iscrizione a percorsi scolastici e accademici venga subordinata a certificazioni sanitarie che nulla hanno a che vedere con il percorso formativo degli studenti. Inoltre, viene messa in dubbio l’efficacia preventiva della misura, vista la possibilità di iscriversi anche rifiutando la vaccinazione.

Il Papilloma virus è l’infezione sessualmente trasmessa più comune nei paesi sviluppati. Può causare patologie diverse, dalle semplici verruche a tumori del cavo orale o della cervice uterina. Secondo esperti però, nella maggior parte dei casi l’infezione si risolve spontaneamente e solo in una piccola percentuale di casi può portare a lesioni precancerose che, se non curate per molti anni, potrebbero evolvere in tumori.