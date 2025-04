La prova di matematica nell’esame di Stato del I° ciclo: le indicazioni dell’USR Lombardia per presidenti e commissari Di

Si avvicina il momento degli esami di Stato per le studentesse e gli studenti giunti all’ultimo anno della scuola secondaria di I° grado. Tra le prove a cui dovranno sottoporsi ci sarà anche una prova di matematica della durata di 3 ore. L’USR Lombardia ha organizzato una serie di incontri formativi per spiegare nel dettaglio come preparare e gestire le 3 prove scritte e il colloquio orale finale.

Caratteristiche della prova

La prova di matematica prevista nell’ambito dell’Esame di Stato del primo ciclo si articola attraverso due principali modalità di verifica:

problemi articolati su una o più richieste ;

; quesiti a risposta aperta.

La commissione d’esame è tenuta a predisporre almeno tre tracce che riguardino entrambe le tipologie indicate.

Modalità di organizzazione

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti all’interno della stessa prova, le relative soluzioni devono essere indipendenti tra loro. Questa scelta mira a evitare che una risposta errata o incompleta possa compromettere la risoluzione dei quesiti successivi, influenzando negativamente l’intero svolgimento della prova.

Durante la preparazione delle tracce, la commissione può proporre esercizi che riguardano l’analisi, l’organizzazione e la rappresentazione di dati utilizzando metodi legati al pensiero computazionale. Tuttavia, tale possibilità è ammessa soltanto se durante l’anno scolastico gli studenti hanno svolto specifiche attività didattiche su tali contenuti.

Procedura di selezione della traccia

Nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova, la traccia da proporre ai candidati viene sorteggiata tra quelle predisposte in precedenza dalla commissione. Al fine di preparare le tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati propri del pensiero computazionale.

Per decisione del dipartimento di Scienze Matematiche, la prova sarà indirizzata a verificare le conoscenze e le abilità fondamentali, come definite dal curricolo di studi. L’elaborato si strutturerà in quattro quesiti, riferiti ai seguenti nuclei tematici:

numeri;

spazio e figure;

dati e previsioni;

relazioni e funzioni.

La prova avrà una durata complessiva di 3 ore e gli studenti potranno utilizzare tavole numeriche, strumenti per il disegno geometrico e calcolatrici non scientifiche.

