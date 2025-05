La pagella di Totò Riina: un “9” in condotta dal futuro boss di Cosa Nostra. Un documento che fa riflettere Di

Un “sette” in italiano e storia, un “otto” in aritmetica e disegno, e addirittura un “nove” in “educazione morale e civica”. Sono questi alcuni dei voti riportati sulla pagella di terza elementare di un giovane Totò Riina, futuro sanguinario boss di Cosa Nostra.

Il documento, datato 1952, è stato ritrovato negli archivi del carcere di Turi, in Puglia, dove il giovane Riina, all’epoca ventiduenne, stava scontando una pena per omicidio.

A riportare alla luce la pagella è stato il giornalista Stefano De Carolis, esperto di storia della criminalità, durante le sue ricerche per un libro sulla mafia pugliese. Il ritrovamento, definito dallo stesso De Carolis “inaspettato”, offre uno sguardo inedito sulla formazione del futuro capomafia, mostrando un giovane uomo che, almeno apparentemente, si distingueva per buona condotta tra i banchi di scuola.

“Il voto che colpisce di più è quel ‘nove’ in educazione morale e civica”, sottolinea De Carolis. “Si intuisce, anche dal giudizio riportato, che il maestro avesse un atteggiamento quasi reverenziale nei confronti di Riina, che già si atteggiava a leader all’interno della classe, composta perlopiù da giovani siciliani e calabresi con precedenti penali”.

La notizia della pagella di Riina non è del tutto nuova. Già nel 1993, il giornalista Giuseppe De Tomaso, oggi sindaco di Turi, aveva pubblicato la foto del documento sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Tuttavia, la notizia era poi finita nel dimenticatoio, fino al recente ritrovamento di De Carolis.

La storia della pagella di Riina, al di là della curiosità storica, solleva interrogativi inquietanti sulla complessa figura del boss mafioso e sul contesto sociale in cui si formò. Come è possibile che un giovane apparentemente modello si trasformasse in uno dei criminali più spietati della storia italiana?