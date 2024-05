La matematica diventa virale, Elia Bombardelli spiega gli esercizi su YouTube e conquista gli studenti: “I genitori mi ringraziano, così risparmiano sulle ripetizioni” Di

Elia Bombardelli, professore trentino di matematica con un canale YouTube da 500 mila iscritti e oltre 100 milioni di visualizzazioni, è diventato un punto di riferimento per studenti e insegnanti di tutta Italia.

I suoi video, che affrontano i principali argomenti della matematica delle scuole superiori, sono apprezzati per la chiarezza, la sinteticità e l’efficacia, tanto da permettere agli studenti di superare verifiche ed esami, e ai genitori di risparmiare sulle lezioni private.

Un successo nato dalla passione per l’insegnamento e dalla volontà di colmare un vuoto

L’avventura di Bombardelli su YouTube inizia nel 2012, quando, ispirato da video didattici universitari visti online, decide di creare contenuti simili per gli studenti delle scuole superiori. Notando la mancanza di materiale di questo tipo in rete, decide di lanciarsi in questa nuova sfida, scegliendo YouTube come piattaforma per la sua semplicità e gratuità.

Video brevi ed efficaci: la formula vincente del canale

Il successo del canale è dovuto a diversi fattori. I video, della durata di circa 15 minuti, sono strutturati come “pillole” che riassumono le nozioni fondamentali di ogni argomento, accompagnate da esempi pratici. Questo formato risulta particolarmente utile per gli studenti che devono ripassare in vista di verifiche o esami. Inoltre, il canale copre in modo completo i principali argomenti della matematica delle scuole superiori, organizzati in playlist tematiche.

Un aiuto concreto per studenti e genitori

Come spiega in un’intervista al Corriere della Sera, Bombardelli riceve quotidianamente messaggi di ringraziamento da parte di studenti che, grazie ai suoi video, riescono a migliorare i propri voti e a superare le difficoltà in matematica. Anche i genitori apprezzano il suo lavoro, in quanto i video permettono di risparmiare sulle costose lezioni private.

Il riconoscimento di Mattarella e l’impegno per la divulgazione della matematica

Il valore educativo dei video di Bombardelli è stato riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha invitato a partecipare a un evento al Quirinale insieme ad altri YouTuber impegnati nella diffusione di valori positivi.

Bombardelli, oltre a gestire il suo canale YouTube, è anche impegnato in progetti per rendere la matematica più accessibile e interessante per i giovani, sottolineando l’importanza di colmare le lacune e di motivare gli studenti, mostrando loro come la matematica sia presente nella vita di tutti i giorni.