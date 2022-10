La maestra con la sclerosi multipla messa in malattia d’ufficio: “A casa contro la mia volontà” Di

Una docente, originaria della Sardegna, su Facebook, scrive ai suoi alunni che non potrà più andare a scuola perché messa in malattia d’ufficio dall’istituto scolastico.

La maestra, affetta da sclerosi multipla, non può camminare: “Esiste la legge 68 (categorie protette) e la 104 (agevolazioni sul lavoro) si può svolgere il proprio lavoro, ma siccome avere una disabilità è una colpa, contrariamente a quanto invece a scuola si insegna, vorrà dire che per ora la tremenda maestra con sclerosi multipla starà a casa anche se vorrebbe essere a scuola a lavorare con i suoi alunni”.

La maestra, dunque, dimostra una passione e un’abnegazione al lavoro davvero straordinarie, ma, per l’istituto scolastico, non poter camminare è limitante per la didattica, non può seguire gli alunni.

Ricordiamo che nella scuola, così come negli altri posti di lavoro l’articolo 3 della legge 68 del 1999, impone ai datori di lavoro, pubblici e privati, di avere a disposizione un certo numero di lavoratori inseriti nelle categorie protette, e quindi anche persone con disabilità.

Le categorie protette per i docenti con disabilità: