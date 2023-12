La lettura ad alta voce, l’esperto: “A scuola non si perde tempo e così si impara a stare attenti” Di

La lettura ad alta voce si rivela essere un potente strumento educativo, con effetti benefici che vanno ben oltre l’ambito scolastico. La pratica, semplice ma efficace, potenzia le abilità cognitive, migliora la comprensione e le capacità linguistiche, e rafforza le competenze emotive.

Si evidenziano effetti positivi sul rendimento scolastico, contribuendo a contrastare le differenze socio-economiche e migliorando la memoria. La sua efficacia si estende anche agli anziani e ai pazienti con Alzheimer o problemi neurodegenerativi.

Federico Batini, professore all’Università degli Studi di Perugia, ha guidato un progetto sperimentale decennale che ha coinvolto ventimila docenti in Italia. Le sperimentazioni hanno dimostrato che la lettura ad alta voce migliora abilità cognitive di base, di comprensione e linguistiche e ha un impatto diretto sul rendimento scolastico. Il progetto ha incluso diverse iniziative, come “Leggere forte” in Toscana e programmi in istituti comprensivi a Parma e Umbria.

La lettura ad alta voce si distingue per essere un metodo economico e efficace, con vantaggi evidenti sia in studenti giovani che anziani, e persino in pazienti con malattie neurodegenerative. Al Corriere della Sera, Batini sottolinea l’importanza di adottare questo metodo per superare limiti cognitivi e accrescere l’apparato strumentale per l’assimilazione delle discipline scolastiche.

La pratica ha dimostrato di essere efficace contro la dispersione scolastica, riducendo il divario tra studenti di diversi background socio-culturali. Batini sostiene che la lettura ad alta voce dovrebbe essere integrata nel sistema nazionale di istruzione per sviluppare abilità indicate nel curricolo.

La scelta dei libri è un aspetto fondamentale, con un’enfasi sulla formazione degli insegnanti e sulla condivisione delle conoscenze. Dopo la lettura, si incoraggia un momento di socializzazione e di condivisione delle interpretazioni personali.

La lettura ad alta voce in famiglia si carica di significato affettivo. Batini sottolinea che questa pratica non solo migliora le abilità di lettura autonoma, ma è anche essenziale per costruire lettori appassionati.

Le storie hanno un potere immenso nel modellare il nostro pensiero e la nostra identità. Batini sottolinea il ruolo delle storie nel nostro modo di interagire e di comprendere il mondo, incoraggiando la ricerca di storie che possano attrarre e coinvolgere i giovani lettori.