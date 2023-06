La doppia vita di Ambra, studentessa e star di OnlyFans: “Mi mantengo da sola e penso all’esame di maturità” Di

Ambra, una studentessa di 19 anni, sta facendo parlare di sé per la sua inusuale doppia vita. Durante il giorno frequenta un istituto superiore a Padova, ma quando cala la notte, si trasforma in una celebrità dei social media.

Ambra attira migliaia di follower su piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e OnlyFans, condividendo contenuti audaci. Originaria di Trento, si è trasferita a Padova per completare i suoi studi.

Con l’esplosione del fenomeno OnlyFans durante la pandemia, Ambra ha scoperto un modo per sostenersi economicamente. Anche se il sito è stato pensato per vari tipi di intrattenimento, Ambra è tra coloro che hanno scelto di condividere contenuti più spinti.

Nonostante la natura controversa del suo lavoro, Ambra sostiene che la sua esperienza su OnlyFans l’ha aiutata a guadagnare più rispetto di sé stessa, autostima e sicurezza. Inoltre, ha detto che i suoi compagni di classe la sostengono e che alcune ragazze stanno considerando di creare i propri profili.

Prima di entrare nel mondo di OnlyFans, Ambra viveva in un appartamento condiviso a Padova, dove l’affitto e le bollette richiedevano almeno 400 euro al mese. Invece di cercare un lavoro part-time come cameriera, ha optato per OnlyFans come alternativa.

Ambra si trasferì a Padova a causa di problemi con l’Istituto e i compagni di classe a Trento. A Padova ha trovato lo stesso indirizzo di studio, Odontotecnico, permettendole di riconoscere i suoi crediti formativi.

Nonostante il successo attuale, Ambra è consapevole che il suo percorso su OnlyFans richiede tempo e dedizione. Tra lo studio per gli esami e la produzione di contenuti, ha poco tempo per altro.

Guardando al futuro, Ambra spera di trovare un lavoro come assistente dentistica e di mantenere il suo profilo OnlyFans per un reddito extra. Tuttavia, riflette sulla sostenibilità di questa doppia vita nel lungo termine, specialmente se avrà una famiglia. Ma per ora, la sua attenzione è concentrata sul presente, mentre naviga tra i libri di testo e le luci della ribalta digitale.