La crisi climatica preoccupa, come raccontarla ai nostri studenti? “Cronache dal Pianeta Terra”, dal 28 giugno in streaming con la Scuola Holden

Viviamo nell’Antropocene, l’era dove l’impatto dell’essere umano influenza tutto. Quali sono gli strumenti per spiegare la situazione, e come possiamo usare la fantasia per immaginare un futuro diverso per l’essere umano. Un corso per docenti della Scuola Holden che va da Leopardi a Greta Thunberg

“Ma come sono andati a mancare quei monelli?”, dice lo gnomo. Risponde il folletto: “Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte gozzovigliando, in fine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male“. Questo scambio di battute è tratto da Dialogo di un folletto e di uno gnomo di Giacomo Leopardi. Scritto nel 1824 già immaginava un Pianeta che soffriva a causa dell’impatto dell’essere umano. Una profezia che oggi rischia di avverarsi.

Il cambiamento climatico preoccupa: è l’apocalisse più paurosa che oggi affrontiamo. Tanto che non sappiamo più che nome dargli: emergenza climatica, collasso climatico, caos climatico. Una poli-crisi che colpisce in tanti punti contemporaneamente e abbraccia una moltitudine di ambiti diversi. Ci coglie impreparati, perché non siamo abituati a problemi così grandi e così difficili da affrontare, tanto che genera in noi l’ormai famigerata “eco-ansia”. Che colpisce a tutte le età, ma soprattutto i più giovani, che sentono il peso di un futuro sempre più incerto. Un sondaggio del 2020 realizzato dall’Università di Bath ha mostrato come il 75% dei giovani tra i 16 e i 21 anni si dica spaventato dal futuro del Pianeta. Quattro giovani su dieci non vorrebbero fare figli per paura del clima dei prossimi decenni.

Questo è il problema. Esiste una soluzione? Certamente sì, e la prima cosa da fare è riconoscere e accettare la complessità dell’argomento. La questione ambientale non è solo un fatto tecnico-scientifico, ma abbraccia tante sfere diverse: economica, politica, sociale, psicologica. E anche paure, idee, immaginazione, storie e narrazioni. Tante sfumature che è necessario approfondire.

E proprio su queste sfumature si concentrerà il corso “Cronache dal Pianeta Terra” di Nicolas Lozito, in partenza il 28 giugno in streaming, acquistabile con CARTA DOCENTE. Un percorso in otto incontri che serviranno a capire come si racconta il mondo che cambia sotto i nostri piedi.

Servono degli strumenti nuovi, capaci di correre veloci nel mondo digitale, comprendendo e sperimentando l’uso di contenuti multimediali oppure dell’intelligenza artificiale. Ma il corso getterà le fondamenta anche per sviluppare capacità di approfondimento, per andare a fondo nelle questioni. Persino Leopardi, che a qualche studente può sembrare antico e polveroso, può essere usato per spiegare come immaginare il futuro con o senza gli esseri umani. Ma poi ci sono i documentari, i film, i romanzi. I riferimenti non possono e non devono essere solo i saggi scientifici. Chiunque, a prescindere dal campo di studio o di insegnamento, può e deve aggiungere un tassello all’argomento e portarlo avanti.

Il corso “Cronache del Pianeta Terra” serve a unire i puntini. Come sua una grande mappa di navigazione, ed è proprio ciò che forse manca alla visione degli studenti più giovani, che sono capaci di navigare nei mari impervi della contemporaneità ma mancano di una bussola per non farsi trascinare dalle maree. Le lezioni si concentreranno tanto sulla forma quanto sul contenuto. Per quanto riguarda la forma, verranno approfonditi i diversi linguaggi del digital storytelling e sulla progettazione di lavori multimediali, come podcast o pagine social. I contenuti affrontati invece saranno legati alla scienza del clima e dell’ambiente, i limiti del Pianeta, il racconto delle soluzioni individuali e collettive e le storie che fanno parte del nostro immaginario e riguardano il Pianeta. Ci aiuteranno Greta Thunberg, Piero Angela, Henry David Thoreau ma anche il libro di Bambi, i volumi di Jules Verne e i romanzi di Cormac McCarthy.

Il docente del corso è Nicolas Lozito, giornalista de La Stampa che da anni si occupa di ambiente. Cura la newsletter “Il colore verde” e il podcast “Verde speranza”. Insegna alla Scuola Holden di Torino e alla Luiss di Roma.

Viviamo nell’epoca dell’Antropocene. Così gli scienziati chiamano la nostra epoca, siamo diventati un fattore che influenza la biodiversità, il clima e gli equilibri di tutto il Pianeta. Raccontare tutto ciò è una sfida avvincente e preoccupante. Per essere affrontata, ci vogliono consapevolezza, coraggio e amore.

