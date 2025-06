La Cina si paralizza per il Gaokao: algoritmi anti-imbroglio, strade chiuse e 13 milioni di giovani ‘lottano’ per conquistare le università più prestigiose del Paese Di

Quando oltre 13 milioni di giovani cinesi impugnano la penna per affrontare il Gaokao, l’intera nazione trattiene il respiro. Non si tratta di un semplice esame universitario, ma del momento che può cambiare per sempre il destino di una generazione.

L’intelligenza artificiale entra nelle aule d’esame

Quest’anno le autorità hanno alzato l’asticella della sorveglianza tecnologica, introducendo sistemi di intelligenza artificiale nelle province di Jiangxi e Hubei per scovare ogni tentativo di imbroglio. Una rivoluzione che trasforma le aule d’esame in veri e propri laboratori di controllo, dove la tecnologia si mette al servizio della meritocrazia.

Il 2025 segna anche l’estensione delle riforme avviate nel 2014: otto nuove regioni hanno adottato il sistema che prevede tre materie standardizzate (cinese, matematica e lingua straniera), un esame obbligatorio tra fisica e storia, e due materie a scelta tra chimica, geografia, politica e biologia. Una struttura più flessibile che dovrebbe permettere agli studenti di valorizzare le proprie inclinazioni, pur mantenendo un nucleo comune di competenze fondamentali.

Tra memoria storica e sogni personali: i temi che definiscono una generazione

La prova di cinese ha proposto quest’anno temi che intrecciano memoria storica e aspirazioni individuali, con materiali sulla guerra di resistenza contro il Giappone e riflessioni sull’inseguimento dei propri sogni. “Le prove valorizzano l’espressione autentica e l’approfondimento personale”, ha spiegato un portavoce del Ministero dell’Istruzione, delineando un approccio che cerca di bilanciare il peso della tradizione con la spinta verso l’innovazione.

Nonostante il tasso di ammissione universitaria sia salito dall’80% al 90%, molti studenti scelgono di ripetere l’esame per accedere agli atenei più prestigiosi. Per la prima volta in dieci anni, il numero di iscritti è calato di 70.000 unità rispetto al 2024, riflettendo sia la riduzione demografica sia la crescente attrattiva degli studi all’estero. Le tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti hanno però complicato lo scenario, spingendo sempre più giovani cinesi verso destinazioni alternative come il Giappone, che ha visto crescere la presenza di studenti cinesi oltre quota 123.000 nel 2024-2025.