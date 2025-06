La Calabria apripista: lo psicologo a scuola diventa realtà. Occhiuto: “La presenza stabile diventi presidio strutturale e diffuso in tutto il Paese” Di

La Regione Calabria ha lanciato un’iniziativa pionieristica che potrebbe rivoluzionare l’approccio al benessere psicologico nelle scuole. Il progetto pilota nazionale “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, sviluppato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Ordine regionale degli psicologi della Calabria, introduce stabilmente la figura dello psicologo scolastico negli istituti del territorio.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la scuola rappresenta il luogo privilegiato dove intercettare precocemente i segnali di disagio giovanile. “È lì che si possono intercettare i bisogni degli adolescenti, offrire ascolto e avviare percorsi di prevenzione e sostegno”, ha spiegato Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, durante la conferenza di presentazione del progetto.

Prevenzione e sostegno per gli adolescenti

La presenza dello psicologo a scuola si configura come un punto di riferimento fondamentale per accompagnare i ragazzi in una fase particolarmente delicata della crescita, che “oggi si è allungata e resa più complessa”. L’obiettivo è trasformare il disagio in una risorsa, affrontando blocchi emotivi, relazionali e scolastici prima che possano degenerare.

Il progetto mira a prevenire fenomeni gravi come disturbi alimentari, autolesionismo o dipendenze, oltre a contrastare quello che Gulino definisce “il male diffuso dell’isolamento giovanile“. La possibilità di dialogare con un professionista competente direttamente nell’ambiente scolastico rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di ricevere supporto tempestivo e qualificato.

Un modello da estendere a livello nazionale

L’auspicio del Consiglio Nazionale degli Psicologi è che l’esperienza calabrese possa fare da apripista per l’intero territorio nazionale. “Auspichiamo che la Calabria sia apripista a livello nazionale, affinché la presenza stabile di psicologi nelle scuole diventi un presidio strutturale e diffuso in tutto il Paese”, ha dichiarato la presidente Gulino.