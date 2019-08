IV Seminario 29/11: “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica”

Dal 29 novembre all’1 dicembre 2019 si terrà a Roma il Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca e la didattica”.

Lo scopo di questo appuntamento, arrivato alla quarta edizione, è quello di promuovere lʼutilizzo dei dati INVALSI nella ricerca scientifica e didattica.

I dati raccolti annualmente dallʼIstituto costituiscono un prezioso strumento per indagare le caratteristiche del sistema scolastico e per definire gli eventuali interventi di sostegno o potenziamento.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a presentare lavori di ricerca che utilizzano dati INVALSI.

Sessioni

I dati INVALSI per migliorare e valutare la didattica dell’italiano.

I dati INVALSI per migliorare e valutare la didattica della matematica.

I dati INVALSI per migliorare e valutare la didattica della lingua inglese.

I dati INVALSI per migliorare e valutare le competenze trasversali.

I dati INVALSI come strumento per sostenere l’innovazione e il miglioramento scolastico.

I dati INVALSI come strumento di approfondimento delle caratteristiche della scuola nelle sue componenti (Dirigenti Scolastici, insegnanti).

La scuola in Italia: disuguaglianze, mobilità sociale, realtà territoriali.

I risultati degli studenti in base alle loro caratteristiche individuali (genere, background socio-economico, origine, ecc.).

Bullismo, disagio giovanile e dispersione scolastica.

Le prove Computer Based: caratteristiche e potenzialità.

La scuola dell’infanzia: primi passi verso il successo scolastico.

Il valore aggiunto: aspetti metodologici e implicazioni di politica scolastica.

Metodi e modelli applicati ai dati INVALSI.

Gli interessati dovranno inviare un abstract (in italiano e in inglese, massimo 3.000 caratteri ciascuno) unitamente a 3-6 parole chiave (in italiano e in inglese) e a una biografia breve (massimo 300 caratteri, in italiano e in inglese) di ogni autore/co-autore, entro il 25 settembre 2019

Tipologia dei contributi

I contributi relativi a un lavoro di ricerca scientifica dovranno essere esposti in lingua inglese e corredati da slide in lingua inglese; i contributi relativi a un lavoro sulla didattica dovranno essere esposti in lingua italiana e corredati da slide in lingua italiana.

Ecco le altre scadenze:

30 settembre 2019

Comunicazione degli abstract accettati.

Inizio registrazione.

30 ottobre 2019

Fine registrazione.

15 novembre 2019

Invio delle slide per la presentazione.

Per ulteriori informazioni, questo il link.