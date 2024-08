Ius Scholae, Zaia: “No alla misura, ma chi ha i requisiti diventi subito cittadino italiano” Di

In un’intervista a La Repubblica, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso la sua posizione sullo Ius scholae, mostrandosi critico verso la proposta di legge.

Secondo Zaia, prima di affrontare il tema dello Ius scholae o dello Ius soli, sarebbe necessario interrogarsi sul valore della cittadinanza italiana e sulla possibilità di limitare la doppia cittadinanza.

“Siamo un paese ammirato in tutto il mondo per la nostra cultura, la moda, la cucina”, afferma Zaia. “Perché non comportarci da leader e valutare l’opzione di concedere una sola cittadinanza, come fanno Giappone, Cina e Germania?”.

Riguardo allo Ius scholae, Zaia sottolinea come la proposta preveda la cittadinanza per chi ha frequentato almeno 10 anni di scuola in Italia. “Questo significa che un bambino che inizia la scuola a 6 anni, potrebbe richiedere la cittadinanza a 18”, spiega Zaia. “E qui si pone il vero problema”.

Il problema, secondo Zaia, risiede nella lentezza delle procedure per ottenere la cittadinanza. “Una volta raggiunti i 10 anni di vita in Italia e la maggiore età, e dimostrata la conoscenza della lingua italiana, le procedure dovrebbero essere velocizzate”, afferma. “L’Italia è colpevole di far aspettare anche 3 o 4 anni chi fa domanda”.

Nonostante si sia dichiarato favorevole al fine vita e ai diritti civili per le coppie omosessuali, Zaia si dice contrario anche allo Ius soli. “È una scelta che non offre garanzie”, sostiene. “Come possiamo essere certi che questi nuovi cittadini saranno davvero italiani, avranno progetti di vita nel nostro paese e conosceranno la nostra lingua? La cittadinanza non è a tempo determinato e non può essere revocata”.