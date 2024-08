Ius Scholae, Valditara: “Tema molto delicato, occorre fare seria riflessione”. E sulla Legge di Bilancio: “Ho trovato molta comprensione dal Ministero dell’Economia” Di

Durante un punto stampa al Meeting di Rimini, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha affrontato il delicato tema della cittadinanza, rispondendo alle domande sui possibili “scossoni” all’interno della maggioranza di governo.

Valditara ha rassicurato che, nonostante le legittime differenze di opinione, il Consiglio dei ministri ha sempre trovato un punto di sintesi, evitando votazioni a maggioranza. “Per la mia esperienza di quasi due anni di governo, non c’è stata una volta in Consiglio dei ministri che abbiamo votato a maggioranza. Alla fine ci siamo sempre compattati”, ha dichiarato.

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza di potenziare la formazione dei giovani stranieri, in particolare migliorando la loro conoscenza della lingua italiana, dato che oltre il 30% di questi ragazzi non frequenta più la scuola. Valditara ha richiamato l’attenzione sulle riforme di cittadinanza attuate in Francia e Germania, evidenziando come l’integrazione e la condivisione dei valori nazionali siano fondamentali prima di concedere la cittadinanza.

Inoltre, Valditara ha menzionato i suoi incontri con il ministro Giorgetti, sottolineando la comprensione e l’attenzione ricevute riguardo al tema della scuola: “Sarebbe inopportuno in questo momento dire che cosa ho chiesto e che cosa spero di poter ottenere, ma comunque c’è stata molta attenzione al tema della scuola. Non dimentichiamo che lo scorso anno sono stati stanziati tre miliardi di euro per il contratto degli insegnanti e del mondo della scuola”.