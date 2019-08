ITS, ecco i percorsi 2019/20 della regione Toscana

Comunicato regione Toscana – La Regione Toscana ha approvato i percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (ITS) che saranno avviati nell’anno formativo 2019-20 e che avranno inizio entro il prossimo 30 ottobre.

Si tratta di sedici percorsi, biennali o triennali, a disposizione di circa 400 alunni al fine di coniugare gli interessi dei ragazzi e delle ragazze con le richieste del mercato del lavoro. Cofinanziati dal programma Por Fse 2014-2020 per un importo complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, vengono realizzati nell’ambito del progetto Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

In questi giorni le Fondazioni ITS hanno aperto le iscrizioni al fine di orientare gli allievi alla frequenza del percorso più adatto alle loro capacità, conoscenze e attitudini. In particolare sono stati organizzati degli Open Day per far conoscere quali sono le professionalità più richieste dal mercato del lavoro e dare la possibilità ai potenziali allievi di incontrare personalmente i coordinatori e i docenti dei corsi.

Per maggiori informazioni è utile consultare i siti delle Fondazioni ITS oppure cercare i percorsi nel Catalogo dell’Offerta Formativa della Regione Toscana e consultare i siti www.regione.toscana.it/its o www.giovanisì.it o www.sistemaits.it.