ITS all’estero, il Governo conferma 1 milione euro e punta a espandere la cooperazione didattica in Africa Di

L’internazionalizzazione degli ITS Academy è uno degli aspetti centrali oggetto della recente approvazione del DL 45/2025, che introduce un pacchetto di misure urgenti per garantire l’attuazione del PNRR e assicurare un avvio ordinato dell’anno scolastico 2025/2026 e che ha riacceso i riflettori anche sul funzionamento, il finanziamento e il reclutamento del personale all’interno degli istituti scolastici.

L’art. 10 del decreto, infatti, estende anche all’anno 2025 la spesa di 1 milione di euro per progetti di internazionalizzazione degli ITS Academy. Divenuti un elemento centrale del Piano Mattei, la strategia governativa in Africa articolata su 6 macrosettori (istruzione e formazione, salute, acqua, agricoltura, energia e infrastrutture), il decreto ribadisce il collegamento tra scuola e impresa anche al di fuori dei confini nazionali.

ITS Academy: un modello da esportare

In occasione dell’inaugurazione del Villaggio Italia al Cairo – la prima fiera dell’educazione italiana all’estero tenutasi il 12 e 13 febbraio – il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha sottolineato l’importanza degli ITS Academy come generatori di opportunità lavorative e crescita economica, sottolineando come il numero degli iscritti in questi istituti triplicherà a partire dal prossimo settembre. Al centro del confronto c’è la riforma promossa dal governo italiano, che prevede un percorso scolastico tecnico e professionale articolato in 4 anni per il diploma seguiti da 2 anni di specializzazione (anche noto come 4+2). Gli obiettivi dichiarati della riforma sono quello di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, proporre programmi didattici innovativi e al passo coi tempi e garantire l’accesso agli ITS e all’università.

Il modello del Villaggio Italia, ha dichiarato Valditara, verrà replicato anche in altri Paesi dell’Africa affinché diventi un punto d’incontro per i paesi del Mediterraneo per la condivisione delle migliori pratiche didattiche disponibili. Il ministero ha già sottoscritto degli accordi con Egitto, Etiopia, Tunisia, e Algeria per sviluppare una collaborazione nell’ambito dell’istruzione tecnica e professionale.

Le collaborazioni degli ITS italiani in Africa

Diversi ITS italiani hanno avviato, o stanno per avviare, collaborazioni con realtà africane, in parte legate al Piano Mattei.

L’ITS Academy Digital Apulia ha inaugurato percorsi formativi con studenti provenienti da paesi africani, ponendosi come riferimento nel settore delle tecnologie digitali. Tuttavia, non è l’unico a cogliere tali opportunità.

L’ITS Malignani di Udine ha accolto 25 studenti egiziani dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” del Cairo, coinvolto anche con l’ITS Meccatronico del Lazio e l’ITS biomedico di Bergamo. L’ITS Alto Adriatico ha avviato scambi con studenti del Ghana, mentre l’ITS della Lombardia ha inaugurato ad Addis Abeba, in Etiopia, il primo corso ITS all’estero, dedicato a impianti civili e industriali.

Queste iniziative rafforzano la cooperazione educativa e formativa tra Italia e Africa, favorendo lo sviluppo di competenze tecniche nei settori strategici. Allo stesso tempo, però, suscitano la reazione negativa di chi intravede in questi cambiamenti il passaggio da una cultura scolastica ad una cultura d’impresa.