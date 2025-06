ITS Academy, il 93% trova impiego in linea con gli studi. Occupazione all’87% a un anno dal diploma Di

JOB&Orienta 2024, il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, ha messo in luce le storie di successo degli studenti degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Da Parma a Venezia, passando per il Lazio, i giovani diplomati ITS hanno raccontato la loro rapida ascesa nel mondo del lavoro, trovando occupazione spesso già durante il tirocinio. Elisa Perone, studentessa di Parma, ha partecipato a un progetto di ricerca in Spagna, mentre Viktoriya Ivanova ha trovato lavoro a soli sette mesi dall’inizio del corso. Mattia Destro, studente a Venezia, è già assunto in un’azienda ferroviaria, e Elia Dante, diplomato nel 2018, ha fondato la sua impresa.

Le storie testimoniano l’efficacia dei percorsi professionalizzanti degli ITS Academy, che offrono competenze tecniche altamente richieste dal mercato. L’evento “It’s the future. Il futuro degli Its”, organizzato da Rete ITS Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione del Veneto e Umana, ha celebrato questi risultati.

Il monitoraggio Indire, commissionato dal Ministero, rivela un tasso di occupazione dell’87% a un anno dal diploma per i diplomati del 2022, con il 93,8% impiegato in un lavoro coerente con gli studi. Un risultato record, ottenuto su un campione di quasi 10.000 studenti e 7.000 diplomati. Il 68,5% dei percorsi monitorati ha ottenuto il 30% del contributo nazionale come premio per le performance, con il Piemonte in testa tra le regioni e il settore delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione tra le aree tecnologiche.

Carmela Palumbo, capo Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell’Istruzione, ha definito gli ITS “un’esperienza formativa di successo”, parte integrante dell’istruzione terziaria insieme a università e accademie.

“Un titolo di studio riconosciuto, che garantisce un rapido collocamento lavorativo grazie alla stretta collaborazione con le aziende“, ha affermato. Guido Torrielli, presidente di Rete Fondazioni ITS Italia, ha sottolineato la flessibilità del sistema, capace di adattarsi alle esigenze del mercato grazie alla partecipazione delle imprese nella progettazione dei percorsi formativi.

L’esperienza di Abdelsayed Mousa Samy Alfons, studente egiziano diplomato all’ITS Malignani di Udine e assunto in un’azienda locale, dimostra l’apertura internazionale del sistema ITS. Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre stretto accordi con Etiopia, Egitto, Tunisia e Algeria per promuovere la formazione tecnica italiana nell’ambito del Piano Mattei.

Infine, JOB&Orienta ha dato spazio ai progetti innovativi degli ITS 4.0, come il sistema di monitoraggio neonatale “Rimes”, il software di riconoscimento della lingua dei segni “SilentSpeech”, il tracker per la riabilitazione della maculopatia “Vista” e il progetto “Eolico Metropolitano” per l’energia sostenibile nelle metropolitane.