ITS Academy, boom di iscritti con 976 corsi attivi: Valditara annuncia oltre 250 milioni di investimenti e l’esportazione del modello formativo 4+2 in Africa Di

Gli ITS Academy registrano una crescita straordinaria con un raddoppio degli iscritti e il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I corsi sono passati da 520 a 976, segnando un incremento significativo che testimonia l’interesse crescente verso questi percorsi formativi.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento, ha annunciato l’ottenimento di una deroga unica per il PNRR: una dilazione dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 per il raggiungimento dei target sulla rendicontazione del percorso formativo 2025-26, oltre a una proroga di tre mesi per gli investimenti in laboratori.

“Un punto certamente gradito agli ITS perché eviterà la perdita di risorse preziose”, ha sottolineato il ministro, evidenziando come questa misura garantisca continuità agli investimenti formativi.

Investimenti e strategia del modello 4+2

Il governo ha stanziato 266 milioni di euro per completare il percorso di sviluppo degli ITS Academy, dotandosi anche di una piattaforma di monitoraggio per verificarne il funzionamento.

Il modello 4+2 rappresenta il fulcro della strategia educativa, con obiettivi chiari: garantire ai giovani un inserimento lavorativo rapido, offrire opportunità professionali soddisfacenti e ben retribuite, rendere competitivo il sistema industriale italiano.

“Rispetto al modello tedesco o svizzero, il nostro crea la filiera“, ha spiegato Valditara, sottolineando come le adesioni siano triplicate rispetto all’anno precedente. Il ministro ha annunciato per novembre una campagna informativa rivolta alle famiglie per far conoscere le “straordinarie potenzialità occupazionali” di questi percorsi formativi.

Espansione internazionale e cooperazione con l’Africa

L’internazionalizzazione degli ITS Academy, poi, rappresenta una delle priorità strategiche del ministero. Sono già operativi progetti al Cairo e ad Addis Abeba con 50 iscritti, mentre sono stati conclusi protocolli con Egitto, Algeria, Etiopia e Tunisia per formare giovani “utili alle nostre imprese”.

La strategia prevede l’esportazione della didattica italiana e l’importazione di manodopera qualificata, con la creazione di percorsi analoghi al 4+2 nei paesi partner. “Pensiamo di offrire bonus al 10% ai loro studenti migliori per venire nel nostro Paese”, ha dichiarato Valditara, delineando un sistema che premia l’eccellenza e garantisce formazione linguistica e professionale adeguata.

Cosa sono gli ITS Academy