“Italia zona rossa fino al 6 gennaio”: la proposta del Governatore Zaia (Veneto) Di

Il presidente del Veneto Zaia chiede misure rigide fino alla befana. La proposta avrebbe l’ok di altri Governatori oltre che dei Ministri Speranza e Boccia.

“Italia zona rossa fino al 6 gennaio”. All’incontro governo- Regioni in corso nella mattinata del 16 dicembre, il governatore del Veneto, Luca Zaia, a quanto si apprende, avrebbe proposto “misure restrittive da zona rossa fino all’epifania“. A quanto pare, diverse le regioni che si sarebbero dette favorevoli. Tra l’altro, tra gli intervenuti a sostegno di maggiori restrizioni sarebbero il Lazio, Fvg, Molise e Marche.

“Nel periodo delle festività – avrebbe detto Zaia – servono restrizioni massime, e se non le fa il governo le facciamo noi. La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore, e a gennaio è pronta a ripartire e se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con plateau troppo alto. Servono però – ha chiesto – ristori certi in parallelo alle chiusure“.

Inoltre, la posizione del presidente del Veneto – sempre a quanto si apprende – sarebbe condivisa anche dai ministri Boccia e Speranza. Il che andrebbe a confermare quanto anticipato in precedenza, ovvero che l’asse Speranza-Boccia-Franceschini sembra orientato a misure più severe durante il periodo natalizio.