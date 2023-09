It-Alert, oggi un suono improvviso e un messaggio di testo su tutti i telefonini in uso in Campania, Marche e Friuli Venezia-Giulia Di

Un suono intenso e prolungato, diverso da quelli normalmente emessi dai telefonini, e un messaggio che comparirà sulla home dello smartphone.

Così sarà il test di It-Alert. Il test è già stato effettuato nelle scorse settimane, a partire da luglio: Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, e proprio oggi la Campania, le Marche e il Friuli Venezia Giulia mentre giovedì con il Piemonte ci sarà anche l’Umbria.

Il test, che arriverà su tutti i telefonini di chi in quel momento si troverà sul territorio della regione, viene effettuato nell’ambito di una sperimentazione nazionale che, una volta a regime, consentirà l’invio di suono e messaggio su tutti i cellulari di una determinata zona dove si è verificata o sta per verificarsi una calamità, un’emergenza, una catastrofe naturale (maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga; attività vulcanica; incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; precipitazioni intense).

Il sistema It-Alert non sostituirà le modalità di informazione e di comunicazione di allerta già in uso a livello regionale e locale ma le integrerà. Il messaggio sperimentale che si riceve in queste settimane nelle varie regioni non entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere, trattandosi appunto di un test. Una volta visto il messaggio, i cittadini potranno compilare un questionario, in forma anonima, per confermare le modalità di ricezione e la comprensibilità del test.