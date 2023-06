It-Alert, oggi alle 12 squillo in tutti i cellulari presenti in Sardegna. Quando si terranno i prossimi e in quali regioni Di

È partita mercoledì 28 giugno la sperimentazione di It-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico gestito dalla Protezione Civile.

L’obiettivo è che It-alert possa avvisare la cittadinanza in futuro in caso di gravi emergenze o catastrofi ambientali. La prima giornata di test si è svolta in Toscana, dove è stato inviato un messaggio di “prova” su tutti i cellulari.

It-alert utilizza la tecnologia cell-broadcast per inviare notifiche unidirezionali e generalizzate, senza bisogno di applicazioni o sms. Questo permette una comunicazione efficace anche in situazioni in cui la linea telefonica è limitata. Grazie alla lettura delle celle telefoniche, It-alert è in grado di inviare notifiche alle persone geograficamente vicine in caso di eventi straordinari.

A differenza delle app tradizionali, It-alert non richiede alcun download. Basta avere il telefono acceso e connesso alla rete per ricevere le notifiche. Quando una notifica arriva, blocca momentaneamente le altre funzionalità del telefono per garantire l’attenzione immediata.

La sperimentazione di It-alert continuerà nelle prossime settimane in diverse regioni italiane. Oggi è la volta della Sardegna, mentre in Sicilia ci sarà un nuovo test il 5 luglio. Il 7 luglio sarà la Calabria a essere coinvolta, seguita dall’Emilia Romagna il 10 luglio. Entro la fine dell’anno, tutte le altre regioni saranno coinvolte e It-alert entrerà ufficialmente in azione.

Una volta cessata la sperimentazione, It-alert avviserà le persone della zona in caso di maremoti, terremoti, attività vulcaniche, eventi climatici straordinari, incidenti stradali rilevanti e situazioni di emergenza radiologica.

È importante sottolineare che, come specificato sul sito ufficiale di It-alert, ci sono dei limiti correlati all’incertezza dei fenomeni naturali, all’incertezza scientifica e alle capacità tecnologiche disponibili. Le decisioni prese in situazioni di urgenza ed emergenza richiedono spesso tempestività e possono essere influenzate dalle circostanze circostanti.

Con It-alert, la Protezione Civile si impegna a fornire un sistema di allarme pubblico efficace e rapido, per garantire la sicurezza della cittadinanza in caso di situazioni critiche. Il progetto si propone di sfruttare al meglio la tecnologia per salvaguardare la vita delle persone e mitigare gli effetti di eventi disastrosi.