IT-Alert, continua la sperimentazione: dal 12 settembre al 13 ottobre ecco le regioni coinvolte. L’elenco Di

L’innovazione nella sicurezza pubblica arriva con il servizio IT-Alert. Questa tecnologia, basata sul sistema cell-broadcast, ha la capacità di inviare messaggi a gruppi di celle telefoniche geograficamente vicine.

Grazie a questa funzione, è possibile delimitare un’area in linea con quella realmente interessata da un’emergenza, offrendo quindi un sistema di allerta mirato.

Un grande vantaggio di questa tecnologia risiede nella sua efficacia anche in situazioni di campo limitato o quando la banda telefonica è satura, garantendo, in ogni caso, rispetto e protezione della privacy degli utenti.

Tuttavia, come ogni nuova tecnologia, anche il servizio IT-Alert ha delle sfide da superare. La Protezione Civile ha evidenziato alcune limitazioni del sistema. Tra queste, l’overshooting: in alcune circostanze, il messaggio potrebbe raggiungere utenti fuori dall’area designata. D’altro canto, in aree senza copertura telefonica, il messaggio potrebbe non arrivare affatto. Anche i dispositivi spenti, senza campo o impostati in modalità silenziosa potrebbero non ricevere o non notificare il messaggio di allerta.

Un ulteriore aspetto da considerare è legato all’aggiornamento dei dispositivi: chi possiede versioni obsolete del sistema operativo potrebbe non ricevere l’IT-Alert. Nonostante queste sfide, è innegabile l’importanza cruciale di questo servizio per la sicurezza delle persone, soprattutto in situazioni di emergenza.

Il sistema “IT-Alert” sarà pienamente operativo a partire da febbraio 2024, consolidando l’Italia come un paese all’avanguardia in materia di sicurezza pubblica.

Nel frattempo, per assicurarsi che tutto funzioni alla perfezione, sono previsti dei test nelle diverse regioni italiane. Ecco le date programmate:

– 12 Settembre: Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche

– 14 Settembre: Piemonte, Umbria e Puglia

– 19 Settembre: Lombardia, Molise e Basilicata

– 21 Settembre: Lazio, Veneto e Valle d’Aosta

– 26 Settembre: Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento

– 27 Settembre: Liguria

– 13 Ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano