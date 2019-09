Istituto di Mantova ricerca docente classe di concorso A042

L’Istituto Ettore Sanfelice di Viadana (Mantova), dopo aver effettuato lo scorrimento delle graduatorie di terza fascia proprie e delle scuole

viciniori, nonché chiamato tutti i candidati che hanno presentato messa a disposizione entro il giorno 15 settembre, ricerca ingegneri meccanici

(classe di concorso A042) per la copertura di 2 cattedre fino al 30 giugno e 1 spezzone di 16 ore fino al 30 giugno.

Le ore di insegnamento sono nei corsi professionali statali (manutenzione e assistenza tecnica), corsi statali tecnici (meccanica meccatronica ed energia) e nei corsi IeFP regione Lombardia (Operatore Meccanico e Riparatore Veicoli a Motore). Potranno essere presentate le candidature entro le ore 23.59 del giorno 25.09.2019 compilando l’apposito form presente raggiungibile all’indirizzo:

https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?sede_codice=MNII0002

Non saranno prese in considerazione le candidature di coloro che non hanno il titolo di accesso alla graduatoria ne le candidature presentate

in modo diverso da quanto sopra descritto. Le candidature valide pervenute saranno graduate secondo i seguenti parametri:

– anni di servizio specifico nella classe di concorso A042

– continuità di servizio nell’istituto

– a parità di punteggio: minore età.