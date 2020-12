Istituto di Foggia ricerca docente A027 per supplenza Di

L’IIS “Dante Alighieri” di Cerignola (FG) comunica che, si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica per una supplenza fino al 31 agosto 2021 ripartita come segue: 11 ore c/o ITET “Dante Alighieri” di Cerignola (FG) + n. 9 ore – Corso Serale c/o II.SS.“Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia (BT).

Dato il carattere urgente della ricerca, gli aspiranti interessati sono invitati ad inviare la propria disponibilità tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected] entro le ore 12:00 del giorno 11/12/2020, con il seguente oggetto “Disponibilità per supplenza su CL.C. A027”

