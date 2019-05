Istituti alberghieri: sfida al Maffioli a suon di attrattive turistiche

Comunicato – I primi giorni della prossima settimana saranno un importantissimo momento di confronto fra gli Istituti Professionali Alberghieri di Stato di tutta Italia.

Dal 13 al 16 maggio 2019 si svolgerà infatti la Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri presso l’Istituto “Giuseppe Maffioli” di Villarazzo di Castelfranco Veneto, organizzata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Alessandra Fusaro che sarà anche presidente di giuria.

Gli Istituti partecipanti sono 27 e provengono da diverse regioni italiane. A sfidarsi saranno gli allievi delle classi quarte degli indirizzi di Accoglienza Turistica ed Enogastronomia nelle articolazioni di Sala Vendita e di Cucina.

La sede della Gara Nazionale è stata assegnata dal MIUR all’Istituto “Maffioli” in quanto vincitore del concorso lo scorso anno ad Arma di Taggia.

Saranno quattro giornate ricche di impegni, oltre alle gare infatti sono state organizzate attività didattiche all’interno dell’istituto e visite nel nostro territorio, per ammirare le bellezze storiche e artistiche e conoscere la qualità dei prodotti tipici di Castelfranco Veneto, Asolo, Possagno,

Montebelluna, Pieve del Grappa, del Montello e di Bassano del Grappa. Pertanto, la Gara è anche l’occasione per far conoscere le attrattive turistiche alle varie delegazioni composte da dirigenti scolastici, docenti e allievi.

Importanti sono state le relazioni costruite con il territorio, grazie alla collaborazione di numerose aziende che hanno creduto nell’iniziativa, sponsorizzando l’evento e sostenendo gli sforzi che il “Maffioli” ha affrontato, con l’impiego di strutture, tecnologie, attrezzature e prodotti di alta qualità.

A conclusione della gara, giovedì sera 16 maggio, sarà realizzata la cena di gala nel parco di Villa Dolfin, in una tensostruttura trasparente, dalla quale gli ospiti potranno ammirare la villa con l’orto botanico e inoltre apprezzare l’ospitalità degli allievi di Accoglienza Turistica, ammirare l’eleganza e

la cortesia del servizio degli allievi di Sala Vendita e gustare le prelibatezze gastronomiche preparate dagli allievi di Enogastronomia, ma soprattutto vivere con emozione il momento delle premiazioni, scoprendo i primi classificati dei tre indirizzi e la Scuola Vincitrice della Gara edizione 2019.

All’evento saranno presenti le varie autorità del territorio e del MIUR, i rappresentati delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria e delle aziende partners che hanno collaborato alla Gara.

La realizzazione di questo evento non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo di tutto il personale dell’Istituto che con grande impegno e senso di responsabilità ha collaborato in modo efficace all’organizzazione della Gara.

https://sites.google.com/ipssarmaffioli.it/garanazionalealberghieri2019/home

Il Comitato Organizzatore