Istituti agrari, USR Sicilia: “Le aziende agricole siciliane chiedono tecnici specializzati, lavoriamo per formarli” Di

“Non possiamo tradire la vera vocazione di questa terra, la Sicilia, con il suo patrimonio agricolo. Ecco perché ho voluto organizzare qui a Marsala questo congresso nazionale, il XIV, della Rete degli Istituti Tecnici e Professionali agrari d’Italia (Re.N.Is.A), in collaborazione con la sua Presidente Patrizia Marini”.

Lo dice il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, intervenuto al congresso ospitato da oggi e sino al 29 maggio nella storica sede dell’Istituto tecnico Agrario Abele Damiani, fondato nel 1873 e oggi guidato dal Dirigente Scolastico Domenico Pocorobba.

“È necessario lavorare per potenziare la rete degli Istituti Agrari ed è un appello che rivolgo ai rappresentanti degli enti locali – aggiunge il Direttore Pierro -. Le aziende siciliane, e di imprenditori ne ho incontrati diversi in questi due anni, hanno bisogno di tecnici specializzati che spesso devono chiamare da oltre i confini italiani. È nostro dovere, quindi, impegnarci a formare il maggior numero possibile di tecnici specializzati per contribuire alla crescita e allo sviluppo del settore agroalimentare siciliano. È questa la sfida e l’obiettivo che desidero lanciare in questa sede e per raccogliere i frutti nei prossimi anni”.