Iscrizioni scuole primarie e secondarie: in Trentino dall'8 gennaio al 10 febbraio. Circolare con indicazioni

L’Ufficio scolastico della provincia di Trento ha trasmesso la circolare con le indicazioni per l’iscrizione degli studenti del primo e del secondo ciclo d’istruzione all’anno scolastico 2024-25. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 dell’8 gennaio alle 20 del 10 febbraio 2024.

Le iscrizioni si effettuano attraverso l’accesso al portale https://www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). Tali modalità sono valide per l’iscrizione ai percorsi del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione. Le domande riguardano l’iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado.

I termini previsti per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi per adulti presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione:

• 31 dicembre 2024 per i percorsi di istruzione del primo livello;

• 31 ottobre 2024 per l’iscrizione al terzo periodo didattico (classe V);

• qualsiasi momento dell’anno per l’iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classe I,II,III,IV).

Per quanto riguarda l’istruzione parentale, si precisa che la domanda è presentata, perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 8 gennaio e sabato 10 febbraio 2024, con dichiarazione resa al dirigente dell’istituzione scolastica competente per territorio, nel primo ciclo, e al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse, nel secondo ciclo.

L’iscrizione di studenti e studentesse con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, effettuata nella modalità online, è completata con la presentazione alla scuola prescelta, entro il 20 febbraio 2024, della certificazione della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Analogamente, per quanto riguarda gli studenti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, l’iscrizione online deve essere integrata, entro il 20 febbraio, con la certificazione ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Circolare