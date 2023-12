Iscrizioni scuole infanzia del Trentino e prolungamento orario giornaliero a.s. 2024-25: indicazioni nella delibera provinciale Di

Con delibera del 27 dicembre la Provincia autonoma di Trento illustra le disposizioni generali per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero anno scolastico 2024/2025.

Le iscrizioni dei bambini al servizio di scuola dell’infanzia comprendono anche le reiscrizioni al secondo e terzo anno da parte dei bambini già frequentanti e sono possibili da giovedì 11 gennaio 2024 ore 8.00 a mercoledì 31 gennaio 2024 ore 20.00. Le iscrizioni si effettuano online sul

portale https://www.vivoscuola.it/iscrizioni

La domanda è indirizzata al comitato di gestione della scuola dell’infanzia provinciale o equiparata in cui si vuole iscrivere il bambino.

Hanno diritto all’iscrizione ad una scuola dell’infanzia, provinciale od equiparata, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che si iscrivono entro i termini previsti al punto 1.1 e compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2025 e fino all’età d’inizio dell’obbligo scolastico: possono quindi iscriversi i bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2022 . Le scuole dell’infanzia solo se hanno posti disponibili e senza variare l’organico assegnato a inizio anno scolastico, possono accogliere i bambini della fascia d’età di cui sopra in ogni momento dell’anno.

Prolungamento orario giornaliero

La durata massima giornaliera del prolungamento dell’orario è di tre ore oltre alle sette ore di ordinaria apertura e l’iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai mesi di apertura della scuola.

Per quanto riguarda la definizione del concorso delle famiglie per l’utilizzo del servizio di mensa e del prolungamento dell’orario giornaliero la Giunta provinciale ha determinato la tariffa da applicare per l’anno scolastico 2024/2025, mantenendo invariata la relativa disciplina rispetto all’anno scolastico 2023/2024 e confermando la compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie in base ai mesi di servizio di prolungamento di orario offerti nelle scuole.

Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro l’11 gennaio 2024:

a) l’orario di articolazione delle sette ore di ordinaria apertura della scuola;

b) la collocazione oraria delle tre ore di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora.

Per attivare ciascuna ora di prolungamento dell’orario giornaliero devono essere accolte almeno 7 domande per la stessa ora.

I genitori che intendono fruire del servizio di prolungamento dell’orario giornaliero ne fanno richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione alla scuola dell’infanzia compilando la seconda parte della domanda d’iscrizione/reiscrizione e indicando in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate dal comitato di gestione, intendono utilizzare (la prima, la seconda e la terza ora).

Delibera