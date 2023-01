Iscrizioni scuola infanzia, primaria, secondaria 2023/24 al via dal 9 gennaio: come fare, cosa serve Di

Dalle ore 8 del 9 gennaio al via le iscrizioni all’anno scolastico 2023/24. Sarà possibile effettuare le iscrizioni fino alle ore 20 del 30 gennaio 2023. Dal 19 dicembre ci si può abilitare al servizio, azione propedeutica per procedere poi con l’iscrizione. Le informazioni utili sono contenute nella circolare ministeriale del 30 novembre e sul sito dedicato.

Le date variano nelle province di Trento e Bolzano: in Trentino, con la particolarità del calendario di 11 mesi, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si aprono il 12 gennaio e si chiudono il 31 gennaio; a Bolzano le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si aprono il 9 gennaio e si chiudono il 17 gennaio, mentre alla scuola primaria si chiudono il 24 gennaio.

Iscrizioni scuola infanzia

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).

Possono essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.

La domanda è cartacea. Modello

Approfondisci

Iscrizioni scuola primaria

A iscrivere i bambini alla prima classe della scuola primaria sono i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che:

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;

possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024.

Le iscrizioni si effettuano online.

Si ricorda che dal prossimo anno si svolgerà l’educazione motoria dalla quarta classe. Approfondisci

Iscrizioni scuole medie

Anche le iscrizioni alla classe prima delle medie si effettuano online.

Dal 2023 verranno attivati i nuovi percorsi a indirizzo musicale, opzione da selezionare in fase di iscrizione. Approfondisci

Iscrizioni superiori

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola, ed è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole.

L’elenco degli indirizzi percorsi di studio è disponibile negli allegati:

ALL 1_LICEI

ALL 2_TECNICI

ALL 3_PROFESSIONALI

Le iscrizioni si effettuano online ed è possibile richiedere la carta dello studente IoStudio. Approfondisci

Alunni con DSA e disabilità

Alunni con DSA

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Approfondisci

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità, effettuate nella modalità online, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Approfondisci

Come fare per iscriversi

E’ disponibile una mini guida del Ministero che spiega come compilare e inoltrare la domanda, nonché delle FAQ anche su casi particolari.

La domanda si articola in quattro sezioni:

Dati alunno : inserire i dati anagrafici e di residenza.

: inserire i dati anagrafici e di residenza. Dati famiglia : confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità.

: confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) di chi sta presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità. Dati scuola : scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale (CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola di provenienza.

: scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale (CFP) a cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola di provenienza. Conclusione: inoltro della domanda. Bisogna visualizzarne l’anteprima per verificare la correttezza dei dati inseriti.

Per abilitarsi al servizio è necessario essere in possesso di un’identità digitale SPID, CIE o eIDAS, ed entrare nell’applicazione cliccando sul pulsante in alto a destra “Accedi al servizio”.

Al primo accesso, l’applicazione chiede di confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio. Una volta inseriti e confermati i dati si può procedere con l’iscrizione.

Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola.

