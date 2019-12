Iscrizioni scuola 2020, registrazione online dal 27 dicembre. Indicazioni

Sul sito Iscrizioni online del Miur sono state pubblicate tutte le indicazioni per procedere all’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021.

Registrazione

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 si può accedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio.

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione.

Chi ha un’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio 2020.

Iscrizione

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020

sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie

e secondarie di primo e di secondo grado.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie; riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Cosa serve

Credenziali. Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice utente e una password.

Codice scuola. Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto.

Tutte le indicazioni sul portale