Iscrizioni e Pre-Accoglienza studenti BES entro febbraio: istruzioni pratiche e strumenti per i docenti

Corso online accreditato MIUR (15 ore) per supportare i docenti a predisporre le procedure di accoglienza e preaccoglienza degli alunni con BES, attraverso modelli, esempi di Protocollo, schede operative di rilevazione e checklist

Come ogni anno, tra febbraio e giugno, le scuole devono progettare le fasi di iscrizione e pre-accoglienza degli alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).

In particolare, in questo momento è fondamentale predisporsi per:

organizzare azioni di orientamento e conoscenza;

coinvolgere attivamente alunni, famiglie e docenti delle scuole di provenienza;

iniziare a mappare i bisogni degli alunni e degli studenti con BES;

costituire il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto) che entro giugno deve elaborare il Piano Annuale di Inclusività (PAI);

individuare le necessarie risorse da destinare ai progetti per la didattica inclusiva.

Tutte queste azioni non rappresentano solo un adempimento normativo, ma sono misure che, oltre ad essere indicate nei protocolli, devono essere rese effettive per poter garantire un’efficace integrazione e personalizzazione dei percorsi didattici.

Lo strumento a supporto di questo percorso è il Protocollo di Accoglienza, un documento che deve contenere non solo i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale di alunni e studenti con BES, ma anche le attività di facilitazione e le misure dispensative e compensative da adottare.

Per queste ragioni abbiamo realizzato un Online Seminar (corso pratico online), con lo scopo di supportare i Dirigenti Scolastici, il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto a predisporre precisi protocolli d’intervento, strumenti di osservazione e percorsi metodologico-didattici.

Si tratta di un corso online accreditato (15 ore formative), presente sulla piattaforma Sofia e quindi acquistabile anche con la Carta del Docente.

Online Seminar (corso online di formazione pratica) – Corso Accreditato MIUR (15 ore)

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INTEGRAZIONE DI ALUNNI E STUDENTI CON BES

Come attuare concretamente le nuove disposizioni e garantire la riuscita di un percorso realmente inclusivo

A cura di Laura Barbirato, dirigente e formatrice, membro del tavolo di lavoro USR Lombardia per la stesura delle Linee Guida BES

Revisione a cura di Marcella Oddi: Pedagogista – Psicologa Clinica. Consulente e Formatrice esperta in BES

BENEFICI e OBIETTIVI

Sarà supportato nell’ applicazione di precisi protocolli d’intervento, strumenti di osservazione e percorsi metodologico-didattici, in linea con le esigenze mutate in caso di DAD e DDI.

in linea con le esigenze mutate in caso di DAD e DDI. Riceverà strumenti applicativi come checklist, griglie di rilevazione specifiche, modelli di PDP e Piano d’Inclusione d’Istituto, esempi di progettazioni didattiche mirate, ecc.

come checklist, griglie di rilevazione specifiche, modelli di PDP e Piano d’Inclusione d’Istituto, esempi di progettazioni didattiche mirate, ecc. Potrà utilizzare pratici modelli editabili per ogni specifica Sua esigenza.

Comprenderà cosa fare concretamente attraverso i consigli pratici delle nostre relatrici.

attraverso i consigli pratici delle nostre relatrici. Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.

di autovalutazione. Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai Suoi quesiti.

ai Suoi quesiti. Attestato di partecipazione finale (15 ore di formazione).

