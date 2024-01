Iscrizioni anno scolastico 2024-25: tutte le date e le modalità. Al via da oggi in Valle d’Aosta, Trentino e Alto Adige Di

Al via da oggi le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024-25 in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano. L’avvio delle iscrizioni per tutte le altre regioni è invece fissato al 18 gennaio dalle ore 8 e fino alle ore 20 del 10 febbraio, come da nota ministeriale n. 40055 del 12 dicembre 2023.

Tutte le date

Tutte le regioni, ad esclusione delle province di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta, dalle ore 8 del 18 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio 2024.

Valle d’Aosta

Iscrizioni online dalle ore 10.00 dell’ 8 gennaio 2024 alle ore 20.00 del 2 febbraio 2024. Dettagli

Provincia Bolzano

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia online dall’8 al 16 gennaio. Dettagli

Scuola primaria dal 10 al 24 gennaio. Dettagli

Scuola secondaria I grado: l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dello stesso Istituto comprensivo frequentato è disposta d’ufficio. Dettagli

Scuola secondaria II grado: dal 15 gennaio al 15 febbraio. Dettagli

Provincia Trento

Dalle ore 8 dell’8 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio iscrizioni online alle scuole di ogni ordine e grado. Dettagli

Liceo del made in Italy

Dal 23 gennaio sulla piattaforma Unica. Nota

Iscrizioni online

Le iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma Unica. Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

− alle sezioni della scuola dell’infanzia;

− alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano (sopra i dettagli);

− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;

− alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE);

− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta

