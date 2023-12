Iscrizioni a.s. 2024-25: indicazioni sul trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia. Nota Lombardia Di

Dalle 8 del 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio 2024 sarà possibile effettuare le iscrizioni all’anno scolastico 2024-25. L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha pubblicato una nota con le indicazioni sull’eventuale trattenimento degli alunni in età dell’obbligo alla scuola dell’Infanzia.

La nota ministeriale sulle iscrizioni all’a.s. 2024-25 dispone che:

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo

studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L’USR evidenzia che ogni trattenimento deve riguardare situazioni eccezionali, inerenti casistiche limitate e ben documentate, riferite a bambini che necessitano di speciale cura e attenzione, al fine di consentire loro di raggiungere un equilibrio psicologico e apprenditivo utile ad affrontare proficuamente e serenamente il successivo percorso scolastico.

E ricorda che non esistono condizioni tali da precludere l’esercizio del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e che a tutti gli alunni deve essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti e degli interventi educativi, previsto dalla legge 53/2003.

Premettendo che la possibilità di permanenza nella scuola dell’infanzia si realizza tramite un’assunzione di responsabilità, in merito alla decisione finale, da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, è importante, a tal fine, conservare agli atti dell’istituzione scolastica tutta la documentazione a supporto dello stesso trattenimento e nello specifico:

richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia, corredata da specifica certificazione e relazione degli specialisti che seguono il minore;

parere degli insegnanti di classe e del personale educativo/assistenziale della scuola dell’infanzia di provenienza;

progetto educativo-didattico specifico, elaborato dalla scuola dell’infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento;

ogni altro elemento utile a definire il caso.

Il Dirigente Scolastico potrà quindi disporre in merito al trattenimento, con dispositivo motivato, che terrà agli atti; l’alunno, per il quale è stato formalizzato l’atto di trattenimento, non dovrà essere iscritto alla classe prima. Diversamente l’alunno deve essere iscritto alla scuola primaria.

Nota