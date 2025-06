Iscrizioni scuola 2025/26 al via dal 21 gennaio: la domanda in tre passi, guida e FAQ. Tutte le info su Unica Di

Sulla piattaforma Unica sono disponibili già le informazioni utili, la guida, le FAQ, per compilare e inoltrare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 2025/26 dal 21 gennaio (ore 8) al 10 febbraio 2025 (ore 20). Anche per il prossimo a.s. sono disponibili i nuovi percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e del liceo del made in Italy.

Partiamo dalle date da segnare in calendario:

Cosa serve

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e l’indirizzo del liceo del made in Italy.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale su alunni o studenti da iscrivere, accedono a Unica con la propria identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Su Unica è possibile trovare la scuola, esplorare le possibilità e le statistiche.

La domanda in tre passi

Primo passo: compila la domanda. La domanda si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta.

Secondo passo: inoltra la domanda. Attenzione: la domanda inoltrata non può essere modificata.

Terzo passo: segui l’iter della domanda. E’ possibile seguire l’iter della domanda dalla propria area riservata su Unica.

GUIDA MIM

Le FAQ

Tra le FAQ utili:

Come si accede al modulo di domanda per l’iscrizione online?

Accedi a Unica con il tuo profilo Genitore e dal menu principale seleziona prima la voce “Servizi” e poi “Gestione iscrizioni”. Se non hai ancora un profilo su Unica, dopo l’accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) troverai un collegamento diretto per le iscrizioni. Se invece hai già un profilo su Unica, ma non come genitore, accedi alla tua Homepage e troverai un avviso in pagina con un collegamento diretto per accedere al servizio.

Non ho un computer con accesso a Internet, né una casella di posta elettronica, come posso eseguire l’iscrizione?

Prendi contatti con la scuola destinataria della domanda d’iscrizione, oppure con la scuola di attuale frequenza di tuo figlio. Queste scuole provvederanno a inserire le domande per conto delle famiglie che ne facciano richiesta a partire dall’8 gennaio.

Non ritrovo mio figlio/uno dei miei figli associato a me su Unica, come posso procedere per le iscrizioni on line?

Per procedere all’iscrizione non è necessario che i figli/e siano stati precedentemente associati al genitore / esercente la responsabilità genitoriale su Unica da parte della Segreteria Scolastica. È sufficiente, infatti, accedere ad Unica con i metodi di autenticazione disponibili (SPID, CIE, CNS e eIDAS), raggiungere la sezione dedicata al servizio di iscrizioni on line per avviare la procedura, e inserire le informazioni dello studente / studentessa da iscrivere.

Posso tenere in sospeso una domanda iniziata e non conclusa?

Sì, puoi interrompere la compilazione, salvare e non inoltrare la domanda. Solo cliccando sul bottone ‘Inoltra’ si conclude la procedura e la domanda di iscrizione viene trasmessa alla scuola destinataria dell’iscrizione e resa visibile alla scuola di provenienza.

Tutte le domande di iscrizione vengono accolte?

Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili. Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e sul sito Scuola in Chiaro. Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema ti comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite email.

Chi presenta domanda cartacea

Vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, le iscrizioni relative:

− alle sezioni della scuola dell’infanzia;

− alle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;

− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

