Invio griglia di monitoraggio all’Anac entro il 10 novembre: indicazioni per la compilazione Di

Entro il 10 novembre le scuole sono tenute a trasmettere la griglia di monitoraggio di cui all’all.6.1 della Delibera Anac 201/2022, predisposta nei soli formati consentiti (Excel o Open Document Sheet). L’USR Lazio fornisce indicazioni per la compilazione della griglia.

Alcune indicazioni sulle abbreviazioni:

all.2.1.A > griglia excel di rilevazione, compilata ad ottobre

all.6.1 > griglia excel di monitoraggio, da compilare ed inviare all’ANAC [email protected]

entro il 10 novembre.

L’USR specifica che il monitoraggio è relativo alla sola completezza del contenuto e che per completezza l’ANAC intende la presenza, nel documento/dato pubblicato, di tutti gli elementi/informazioni richiesti dalle norme di riferimento.

Inoltre, l’all.6.1 non va compilato se in fase di rilevazione la scuola ha attributo il valore 3 a tutti i campi di all.2.1.A.

La griglia all.6.1 riporterà, rispetto ai documenti che risultano pubblicati:

nel rigo 1 e rigo 2, le informazioni anagrafiche della scuola, già inserite nelle righe 1 e 2 di all.2.1.A;

nella colonna G, i valori inseriti nella colonna H di all.2.1.A;

nella colonna H, i valori al 31 ottobre, che possono essere uguali a quelli precedenti, se non ci sono stati aggiornamenti nelle pubblicazioni.

Il monitoraggio va effettuato, come è stato per la rilevazione, per le sole sezioni di competenza delle Scuole:

Consulenti e Collaboratori – Pagamenti dell’Amministrazione > Indice di tempestività dei pagamenti

Altri Contenuti (in questa sezione, sia nella colonna G che nella colonna H, va inserito il valore 3 nel rigo 60, il valore 1 nel rigo 61, n/a nel rigo 62, 2 nel rigo 63, mentre nel rigo 64 e rigo 65 va riportato il valore già inserito in all.2.1.A).

Indicazioni USR Lazio