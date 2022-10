Invasione di formiche e la scuola è costretta a chiudere Di

Accade in Abruzzo. Durante un sopralluogo del vigile ecologico in una scuola, è stata riscontrata una nidificazione eccezionale di formiche che, dall’esterno del fabbricato si sono poi diffuse in prossimità delle finestre di due aule e sulle pareti perimetrali dello stesso.

Così come segnala City Rumors, lo stesso vigile ecologico ha ritenuto necessario procedere ad una disinfestazione generale dell’intero plesso scolastico.

Vista la chiusura della scuola che, si protrarrà – come da orario settimanale – per le giornate di sabato e domenica, si coglierà l’occasione per realizzare altri minori interventi di cura dell’area dell’edificio stesso