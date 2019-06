INVALSIopen, sito per comunicare funzionamento, obiettivi e risultati delle prove nazionali

Comunicato Invalsi – Si chiama INVALSIopen (www.invalsiopen.it) ed è il nuovo sito dell’Istituto espressamente dedicato alle Prove nazionali. Si tratta di un sito satellite che affiancherà il portale istituzionale dell’INVALSI.

INVALSIopen nasce con la finalità di comunicare in modo diretto, accessibile, esaustivo e trasparente il funzionamento, gli obiettivi, i risultati delle rilevazioni nazionali. È disegnato, quindi, per dare notizie chiare e precise sul mondo delle prove, per conoscere meglio come nascono, cosa misurano, come possono aiutare a capire ciò che apprendono gli studenti – in alcuni ambiti fondamentali – e con quali risultati. Da qui la scelta di usare un linguaggio semplice, sintetico e insieme rigoroso e scientifico.

Il sito propone contenuti diversi in continuo aggiornamento – articoli, interviste, video, testi, infografiche – presentando, inoltre, approfondimenti specifici e confronti con altri paesi.

Si pone come uno spazio informativo rivolto a tutti, con particolare attenzione al mondo della scuola – dirigenti, insegnanti, genitori, studenti ed esperti del settore – e come luogo dove presentare esperienze didattiche e ricerche imperniate sui risultati delle prove INVALSI.

Il sito, inoltre, può essere utilizzato per inviare domande, suggerimenti, stimoli utili che permetteranno all’Istituto di capire sempre più come migliorare la propria funzione di servizio alle scuole italiane.

