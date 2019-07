Invalsi, studenti trentini tra i migliori d’Italia. Risultati eccellenti in Inglese

Il rapporto Invalsi, presentato ieri alla Camera, ha restituito dati non certo incoraggianti, come testimoniano anche le parole del Ministro Bussetti e della Dottoressa Palumbo.

Invalsi, Bussetti: “Innegabili segnali di preoccupazione”

Invalsi, esiti negativi nelle regioni del Sud. Miur: in arrivo task-force, servono interventi di sistema

Una nota positiva, tuttavia, arriva dal Trentino, come leggiamo anche sull’Ansa.

I risultati ottenuti dagli studenti trentini sono tra imigliori del Paese, con un trend positivo al crescere dei livelli: i risultati buoni in italiano e matematica osservati nella scuola primaria, divengono molto buoni al termine del primo ciclo d’istruzione, per raggiungere vere punte di eccellenze al termine della scuola secondaria di secondo grado.

Risaluti alti non solo in Matematica e Italiano, ma anche in Inglese (V primaria, III secondaria di primo grado e V secondaria di secondo grado) ove gli studenti hanno conseguiti esiti eccellenti.