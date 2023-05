INVALSI, date per l’inserimento delle risposte delle prove per la Primaria: tabulazione anche il 2 giugno Festa della Repubblica Italiana Di

L’istituto INVALSI ha pubblicato le date nelle quali provvedere all’inserimento delle risposte fornite dagli alunni, del grado II e V, impegnati, in queste ore nelle prove nazionali. L’Istituto ricorda che l’inserimento delle risposte fornite dagli studenti che svolgono le prove cartacee di scuola primaria avviene secondo i seguenti calendari e modalità:

Classi campione

Per le classi campione l’inserimento è a cura dell’Osservatore esterno ed avvengono secondo il seguente schema:

V primaria – Inglese, dalle ore 12:00 del 03.05.2023 alle ore 18:30 del 11.05.2023;

II primaria – Italiano e lettura, dalle ore 10:30 del 05.05.2023 alle ore 18:30 del 11.05.2023;

V primaria – Italiano, dalle ore 12:30 del 05.05.2023 alle ore 18:30 del 11.05.2023;

II primaria – Matematica, dalle ore 10:30 del 09.05.2023 alle ore 18:30 del 11.05.2023;

V primaria – Matematica, dalle ore 12:30 del 09.05.2023 alle ore 18:30 del 11.05.2023.

Classi non campione

L’inserimento nelle classi non campione avverrà, invece, a cura dell’Incaricato inserimento risposte e/o della Segreteria scolastica in base allo schema riportato sotto. Unica incomprensibile previsione è quella per le regioni Basilicata, Sicilia e Sardegna per le quali ‘INVALSI ha previsto un inserimento che comprende l’intera giornata del 2 di giugno che notoriamente è festa nazionale essendo la Festa della Repubblica Italiana. Errore? Certamente e senza ombra di dubbio, che di fatto rende a dir poco infelice oltre che, di fatto, impraticabile sotto tutti i profili, la scelta operata dall’Istituto Nazionale.

Lo schema dell’inserimento

Lo schema d’inserimento è predisposto per regioni. Eccolo:

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, dalle ore 7:30 del 10.05.2023 alle ore 18:30 del 13.05.2023

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento, dalle ore 7:30 del 15.05.2023 alle ore 18:30 del 18.05.2023

Toscana, Umbria, Marche e Lazio, dalle ore 7:30 del 19.05.2023 alle ore 18:30 del 23.05.2023

Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, dalle ore 7:30 del 24.05.2023 alle ore 18:30 del 27.05.2023

Calabria, dalle ore 7:30 del 29.05.2023 alle ore 18:30 del 31.05.2023

Basilicata, Sicilia e Sardegna, dalle ore 7:30 del 29.05.2023 alle ore 18:30 del 02.06.2023 (data modificata, sottolinea l’INVALSI, in funzione delle elezioni amministrative e festività patronali ma non della Festa della Repubblica, potremmo sostenere noi).

Correzione delle risposte aperte

Per le domande a risposta aperta l’INVALSI pubblica nell’area della segreteria le Griglie di correzione. Gli incaricati dell’inserimento delle risposte, con l’aiuto degli insegnanti di classe competenti “per ambito” o per disciplina, provvedono a correggere e codificare le risposte scritte dagli alunni alle domande aperte, secondo le istruzioni nella griglia di correzione dell’INVALSI.

Codificazione risposte

Le risposte saranno codificate in corretta, errata, ecc. Prima dell’inizio della correzione la segreteria, in base alle disposizioni del Dirigente scolastico, inserisce gli incaricati all’inserimento delle risposte degli studenti sull’apposito modulo web disponibile dal 12.04.2023 nell’area riservata alla Sezione “Prove cartacee – Somministrazioni a.s. 2022-23” nel modulo “Assegnazione incaricati inserimento risposte”.

La funzione di registrazione delle risposte

La funzione di registrazione delle risposte sull’apposito modulo web può essere affidata a:

docente somministratore

un altro docente

un componente del personale di segreteria.

Studenti delle classi/prova senza assegnazione

L’assegnazione può essere effettuata anche a incaricati diversi per materie differenti di una stessa classe (ad es. prof. Bianchi per Italiano, prof.ssa Rossi per Matematica). L’inserimento delle risposte degli studenti delle classi/prova senza assegnazione rimane a carico della segreteria scolastica.

