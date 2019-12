Invalsi 2020. Bandi per osservatori esterni, anche laureati e diplomati. I compensi. Aggiunto Molise

Invalsi 2019: gli USR cominciano a pubblicare i bandi per il reperimento degli osservatori esterni nelle classi campione durante lo svolgimento delle prove.

Date in cui verranno effettuate le prove

Prove Invalsi, nel mese di maggio alla Primaria. Lo scadenzario

Prove Invalsi secondaria: scadenzario, classi e discipline coinvolte

Profilo dell’osservatore

a) caratteristiche personali: autorevolezza, affidabilità, capacità di stabilire relazioni positive, né aggressive né servili, con il Dirigente scolastico o con il docente;

b) conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione delle prove;

c) abilità: corretto utilizzo di Internet, della posta elettronica e uso di base del foglio elettronico.

Requisiti per candidarsi

Docenti con competenze informatiche Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito dell’indagine OCSE-PISA Docenti somministratori nelle scuole campionate nell’ambito delle indagini IEA-PIRLS, IEA-TIMSS, IEA ICCS Animatori digitali

Docenti con contratto a tempo indeterminato Docenti con contratto a tempo determinato Docenti collaboratori del Dirigente scolastico Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni strumentali, con precedenza per quelli incaricati per ambiti di tipo informatico o per lo svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli apprendimenti Docenti comandati presso gli USR, articolazioni territoriali USR, INDIRE Dirigenti scolastici Dirigenti tecnici

In ciascuna delle predette categorie sarà data precedenza al personale in servizio rispetto a quello in quiescenza, da non più di tre anni e, a parità di altri elementi, al candidato più giovane.

Infine, sarà possibile selezionare gli osservatori tra giovani laureati e diplomati, con competenze informatiche, con preferenza per chi già risulta iscritto nelle graduatorie provinciali o d’Istituto.

COMPENSI

A ciascun osservatore, sarà corrisposta la somma di € 200,00 a classe somministrata di seconda primaria, di € 350,00 a classe somministrata di

quinta primaria e terza secondaria di primo grado, di € 250,00 a classe somministrata di seconda secondaria di secondo grado, di € 350,00 per ogni classe di quinta secondaria di secondo grado, lordo amministrazione.

Le quote sono comprensive di qualsiasi onere, nonché delle eventuali spese di viaggio e di vitto.

I bandi

Basilicata scadenza 7 gennaio 2019

Calabria scadenza 20 gennaio 2020 ore 10 – rettifica link

Campania scadenza 18 gennaio

Emilia Romagna scadenza 18 gennaio

Friuli Venezia Giulia scadenza 21 gennaio

Lazio scadenza 15 gennaio

Liguria scadenza 18 gennaio

Lombardia scadenza 18 gennaio 2020

Marche scadenza 18 gennaio 2019

Molise scadenza 28 gennaio 2019

Piemonte scadenza 20 gennaio 2019

Puglia scadenza 18 gennaio

Sardegna scadenza 14 dicembre 2019

Sicilia 19 gennaio ore 18

Trentino 18 gennaio

Veneto scadenza 18 gennaio 2020