Intossicazione alimentare in gita scolastica: sospesa pizzeria a Napoli dopo malori Di

Un gruppo di alunni provenienti da una scuola sita nelle Marche, in gita a Napoli, ha riportato sintomi di intossicazione alimentare, costringendo alcuni di loro a ricorrere alle cure ospedaliere.

L’episodio è avvenuto al termine del viaggio d’istruzione, quando i ragazzi hanno accusato disturbi gastrointestinali. L’Azienda Sanitaria Locale è intervenuta tempestivamente dopo una segnalazione, attivando controlli sulle attività ritenute responsabili.

I controlli e la chiusura della pizzeria

Gli ispettori hanno effettuato verifiche nei locali frequentati dagli studenti, concentrandosi in particolare su una pizzeria. Le indagini hanno rilevato carenze igienico-sanitarie, portando alla sospensione immediata dell’attività. L’intervento delle autorità ha evidenziato l’importanza dei protocolli di sicurezza alimentare, soprattutto in contesti come le gite scolastiche, dove il rischio di episodi simili può essere elevato. I ragazzi coinvolti hanno manifestato i sintomi al rientro dalla gita, rendendo necessarie visite mediche e, in alcuni casi, il ricovero.